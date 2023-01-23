『【全ストア5%OFF】キャットタワー 据え置き シニア 省スペース 全高155cm 麻紐 おしゃれ ネズミおもちゃ2本付き ボンボン【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 09時 47分に出品され03月31日 09時 47分に終了予定です。即決価格は7,476円に設定されています。現在66件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 TX299558



素材 支柱:紙管、麻巻き

板材:パーティクルボード（E1）

張り材:ポリエステル

カラー ベージュ

梱包個数 1

梱包サイズ 47×47×35cm

重量（Net weight） 10.6kg

重量（Gross weight） 11.5kg

耐荷重 棚板1枚につき約10kg

生産国 中国

組立品/完成品 組立品



おすすめポイント

全高155cm、安定性抜群

運動不足のネコちゃんに最適なキャットタワー

高いところが大好きなネコちゃんのための台座

狭いところでこっそり身を潜められる隠れ家

上り下りしやすい階段を設置

5か所麻紐あり、いっぱいガリガリできます

おもちゃのネズミとボンボンで猫パンチ

2?3匹飼いに最適なサイズ