『【全ストア5%OFF】キャットタワー 据え置き シニア 省スペース 全高155cm 麻紐 おしゃれ ネズミおもちゃ2本付き ボンボン【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 09時 47分に出品され03月31日 09時 47分に終了予定です。即決価格は7,476円に設定されています。現在66件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
TX299558
素材 支柱:紙管、麻巻き
板材:パーティクルボード（E1）
張り材:ポリエステル
カラー ベージュ
梱包個数 1
梱包サイズ 47×47×35cm
重量（Net weight） 10.6kg
重量（Gross weight） 11.5kg
耐荷重 棚板1枚につき約10kg
生産国 中国
組立品/完成品 組立品
おすすめポイント
全高155cm、安定性抜群
運動不足のネコちゃんに最適なキャットタワー
高いところが大好きなネコちゃんのための台座
狭いところでこっそり身を潜められる隠れ家
上り下りしやすい階段を設置
5か所麻紐あり、いっぱいガリガリできます
おもちゃのネズミとボンボンで猫パンチ
2?3匹飼いに最適なサイズ
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落札価格7476円
66 入札履歴
終了
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