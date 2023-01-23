『DT Fun Works ハーネス Medical Alert Dog ブラック 反射性ステッチ入り サイズ：S 適合胴回り56cm〜69cm【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月14日 15時 59分に出品され04月14日 15時 59分に終了予定です。即決価格は7,476円に設定されています。現在331件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 商品名 DT Fun Works ハーネス Medical Alert Dog ブラック 反射性ステッチ入り サイズ：S 適合胴回り56cm〜69cm ブランド名 Dean & Tyler 商品コメント Walking Running Hiking

Lightweight

Allweather multipurpose

Durable and long lasting; Interchangeable Patches

Duallocation adjustable straps; Easyrelease buckle 商品カテゴリ KAFKALOTTA ペット用品 犬 首輪・ハーネス・リード ペット用品、生き物 犬用品 首輪、ハーネス、リード その他首輪、ハーネス、リード

JANコード/ISBNコード 0783583817493

商品コード YS0000046838382726