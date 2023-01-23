『DT Fun Works ハーネス Medical Alert Dog ブラック 反射性ステッチ入り サイズ：S 適合胴回り56cm〜69cm【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月14日 15時 59分に出品され04月14日 15時 59分に終了予定です。即決価格は7,476円に設定されています。現在331件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|商品名
|DT Fun Works ハーネス Medical Alert Dog ブラック 反射性ステッチ入り サイズ：S 適合胴回り56cm〜69cm
|ブランド名
|Dean & Tyler
|商品コメント
| Walking Running Hiking
Lightweight
Allweather multipurpose
Durable and long lasting; Interchangeable Patches
Duallocation adjustable straps; Easyrelease buckle
商品カテゴリ
JANコード/ISBNコード
0783583817493
商品コード
YS0000046838382726
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落札価格7476円
331 入札履歴
終了
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