『療法食 ドクターズケア ドッグフード Drs Care 犬 ハートケア 3kg 3キログラム (x 1)【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月25日 20時 27分に出品され03月25日 20時 27分に終了予定です。即決価格は7,476円に設定されています。現在868件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
療法食 ドクターズケア ドッグフード Drs Care 犬 ハートケア 3kg 3キログラム (x 1)
【商品説明】
・原産国:日本
・本体サイズ (幅X奥行X高さ) :26.3×10.5×37.8cm
・本体重量:3kg
【サイズ】
高さ : 12.40 cm
横幅 : 21.20 cm
奥行 : 29.20 cm
重量 : 3.06 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
【食品等の賞味期限について】
※当店の食品/飲料/ペットフード画像は、サンプルの為、実際には賞味期限内の商品を発送しておりますのでご安心ください。
【サイズ/色について】
サイズ/色の選択が有る場合、
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※販売状況により、在庫反映が遅れる場合が有ります。
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落札価格7476円
868 入札履歴
終了
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