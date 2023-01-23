『キャットタワー 突っ張り スリム 省スペース おしゃれ 爪研ぎ ハンモック付き 階段 つっぱり 猫タワー 猫ベッド ペット用品 麻紐 cattower【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 08時 42分に出品され03月28日 08時 42分に終了予定です。即決価格は7,476円に設定されています。現在250件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
180日品質保証
サイズ：45.5×240~270cm
耐荷重
棚板1枚あたり10kg
梱包サイズ
51×51×30cm（23kg）
原産国
中国
注意事項
※こちらの商品は、お客様組み立て品です。
※キャットタワー開封時は新品特有のにおいがある場合がございます。接着剤や麻などのにおいでございます。
猫ちゃんにも人体にも安全な接着剤ですので、ご安心くださいませ。
※設置したい場所の床と天井に十分な強度と、ある程度の広さがあることをご確認の上で設置してください。
※梁が無く天井板だけの部分では、天井板を突き破る恐れがあると同時に、十分な力で支柱を支えきれず、使用中に転倒し製品の破損やケガの原因となります。
※傾斜や凹凸のある天井、もしくは床には設置できません。
※製品の破損や、床及び天井にへこみなどの異常が生じた場合には、直ちに使用を中止してください。
組み立て時間の目安：（約）30分
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落札価格7476円
250 入札履歴
終了
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