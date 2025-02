Jessica Simpson レディース ソフトケーブルニットスリッパ 屋内/屋外ソール付き US サイズ: M【2025カレンダーの人気アイテム】

商品コメント

ソフトで快適なスリッパ: このケーブルニットスリッパは毎日身に着けるのに最適で、快適で洗練された外観です。 軽量構造とフリース素材で足に暖かさをプラス。 長時間の仕事の後に必要なものすべてです。

シンプルなサイズ:S (US 6-7)、M (US 7-8)、L (US 8-9)、XL (US 9-10)。 スリッパは小さめに作られています。 1つ上のサイズを選ぶことをお勧めします。

滑り止めと耐久性のあるソール: ハートの形状とJessica Simpsonのロゴがソールにあり、このユニークなディテールが確実にこれらのスリッパを際立たせます。 底部のテクスチャー加工により、床までしっかりと固定し、滑り落ちたりしません。

スタイル & 色のバラエティ: このカジュアルなJessica Simpsonスリッパは、クラシックで居心地の良いケーブルニットのデザインが特徴で、家中やランニング用事、暖炉の隣で温かいチョコレートカップで着用するのにぴったりです。

洗濯機で洗えます: スリッパはすぐに汚れますか? 問題ありません。 スリッパを洗濯機に入れるだけで清潔になります。 新品同様です。 手間がかからないいつもフレッシュなスリッパをお選びください。