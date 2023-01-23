『Jessica Simpson レディース ソフトケーブルニットスリッパ 屋内/屋外ソール付き US サイズ: M【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 16時 45分に出品され03月31日 16時 45分に終了予定です。即決価格は7,476円に設定されています。現在437件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|商品名
|Jessica Simpson レディース ソフトケーブルニットスリッパ 屋内/屋外ソール付き US サイズ: M
|ブランド名
|Jessica Simpson
|商品コメント
| ソフトで快適なスリッパ: このケーブルニットスリッパは毎日身に着けるのに最適で、快適で洗練された外観です。 軽量構造とフリース素材で足に暖かさをプラス。 長時間の仕事の後に必要なものすべてです。
シンプルなサイズ:S (US 6-7)、M (US 7-8)、L (US 8-9)、XL (US 9-10)。 スリッパは小さめに作られています。 1つ上のサイズを選ぶことをお勧めします。
滑り止めと耐久性のあるソール: ハートの形状とJessica Simpsonのロゴがソールにあり、このユニークなディテールが確実にこれらのスリッパを際立たせます。 底部のテクスチャー加工により、床までしっかりと固定し、滑り落ちたりしません。
スタイル & 色のバラエティ: このカジュアルなJessica Simpsonスリッパは、クラシックで居心地の良いケーブルニットのデザインが特徴で、家中やランニング用事、暖炉の隣で温かいチョコレートカップで着用するのにぴったりです。
洗濯機で洗えます: スリッパはすぐに汚れますか? 問題ありません。 スリッパを洗濯機に入れるだけで清潔になります。 新品同様です。 手間がかからないいつもフレッシュなスリッパをお選びください。
商品カテゴリ
JANコード/ISBNコード
0193671001312
商品コード
YS0000046040305467
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落札価格7476円
437 入札履歴
終了
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