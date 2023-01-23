『Tama TAMCBH20 Cowbell Hoop Moun by Tama並行輸入品 送料無料【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月21日 04時 34分に出品され04月21日 04時 34分に終了予定です。即決価格は7,476円に設定されています。現在718件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 海外からの輸入商品のため、お届けまでに2週間〜3週間程での納期となります。国内に到着、当社にて検品後に丁寧な発送を致します。混雑状況や通関によりに１か月程お時間を頂く場合もございます。 商品名 Tama TAMCBH20 Cowbell Hoop Moun by Tama ブランド名 TAMA 商品コメント TAMA 新品、未使用ですが、海外からの物流のため、外箱にダメージがあることがございます。輸入関税のご請求はございませんのでご安心ください。 商品カテゴリ YSYSストア 音楽、オーディオ、楽器 楽器、手芸、コレクション 楽器、器材 ドラム その他ドラム関連用品

商品コード YS0000018326951829