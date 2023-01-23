『LINDY USB - シリアル(RS-485 D-Sub 9ピン) 変換ケーブル 1m (型番:42845)【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月12日 01時 21分に出品され04月12日 01時 21分に終了予定です。即決価格は7,476円に設定されています。現在706件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
LINDY USB - シリアル(RS-485 D-Sub 9ピン) 変換ケーブル 1m (型番:42845)
【商品説明】
・1m
・D-Sub 9ピン
・USB 1.1 - RS485シリアル変換ケーブル
【サイズ】
高さ : 3.00 cm
横幅 : 12.80 cm
奥行 : 23.20 cm
重量 : 160.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
(まとめ）エレコム USB2.0 A-Bケーブル1.0m RoHS指令準拠（10物質） U2C-AB10BK/ID 1本〔×10セット〕(代引不可)
¥ 7476
〔20個セット〕 USB - ライトニングケーブル ホワイト 2m LT-C-W2X20(代引不可)
¥ 7476
エレコムCat7対応ツメの折れないLANケーブル 20m ブルーメタリック LD-TWST/BM200 1本
¥ 7476
Willhom 交換用液晶ディスプレイLED LVDS ディスプレイケーブル 593-1350 593-1350-B対応 iMac 21.5インチ A
¥ 7475
充電可能ビジネスバックパック GENIUS PACK PLATINUM（ジーニアスパックプラチナ）
¥ 7475
Belkin HDMIケーブル HDMI 2.1 Ultra HD High Speed 4K 8K PS5 / Xbox/iPad/iPa
¥ 7475
オーディオクエスト オーディオグレードUSBケーブル(0.75m・1本)Aタイプ⇒Bタイプaudio-quest“シナモン” USB2 Ci
¥ 7474
audioquest JitterBug Full Metal JacketUSBノイズフィルター JitterBug FMJ
¥ 7473
ホーリック イコライザー付き HDMIケーブル 30m ゴールド HDM300-595GD
¥ 7472
オーディオクエスト LANケーブル オーディオクエスト RJ2/CIN/0.75M
¥ 7470
Mionix ゲーミングマウス CASTOR PRO 右利き用エルゴノミック形状 リフトオフディスタンス調整可能 国内正規品
¥ 7817
Arozzi ゲーミングマウス Favo Red 軽量マウス ハニカムデザイン 7ボタン RGBライティング AZ-FAVO-BKRD 国内
¥ 7816
コルセア(Corsair) CH-9309411-AP2 M65RGBULTRAAP2 FPS特化型ゲーミングマウス 有線
¥ 7813
コルセア(Corsair) CH-9309411-AP2 M65RGBULTRAAP2 FPS特化型ゲーミングマウス 有線
¥ 7813
Kensington ケンジントン Pro Fit Ergo 有線マウスK75403JP
¥ 7813
Glorious ワイヤレスゲーミングマウス Model O Wireless MatteWhite 超軽量69グラム BAMFセンサー搭載
¥ 7813
VssoPlor USB タッチパッド トラックパッド 有線 高精度タッチパッド ウルトラスリム トラックパッド Windows 7/10/
¥ 7812
マウス トラックボール Mamba snakeゲーミングキーボードマウスヘッドホンコンバーターセット USBメンブレン式 有線 防水多機能マルチメディ
¥ 7811
落札価格7476円
706 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！