『LINDY USB - シリアル(RS-485 D-Sub 9ピン) 変換ケーブル 1m (型番:42845)【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月12日 01時 21分に出品され04月12日 01時 21分に終了予定です。即決価格は7,476円に設定されています。現在706件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

LINDY USB - シリアル(RS-485 D-Sub 9ピン) 変換ケーブル 1m (型番:42845)



【商品説明】

・1m

・D-Sub 9ピン

・USB 1.1 - RS485シリアル変換ケーブル



【サイズ】

高さ : 3.00 cm

横幅 : 12.80 cm

奥行 : 23.20 cm

重量 : 160.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。