『2本セット 195/60R16 2023年製造 新品サマータイヤ FORTUNA ECOPLUS HP+ 送料無料 195/60/16【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月20日 16時 07分に出品され03月20日 16時 07分に終了予定です。即決価格は7,476円に設定されています。現在339件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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サイズ：195/60R16 89H



メーカー：FORTUNA（フォーチュナ）



銘柄：ECOPLUS HP+



製造国：中国



タイヤの種類：サマータイヤ



〜商品説明〜

最適化されたパターンによる静粛性能と

独自に設計された溝により強力な排水性能があります。

カテゴリ 車、バイク、自転車

自動車

タイヤ、ホイール タグ 2本セット

195/60R16

2023年製造

新品サマータイヤ

FORTUNA

ECOPLUS

HP+

送料無料

195/60/16