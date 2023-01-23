『RAV4 ACA31W トヨタ バッテリー M-Q85 Q-85 マグナムパワー 自動車バッテリー アイドリングストップ車対応 国産車用 バッテリー引取無料【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月14日 14時 39分に出品され04月14日 14時 39分に終了予定です。即決価格は7,476円に設定されています。現在107件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
廃棄バッテリー引取1台無料！
※バッテリー1台につき1枚廃棄伝票を無料プレゼント
マグナムパワー バッテリー M-Q85 Q-85
大容量・高始動・高品質・高耐久・高寿命・メンテナンスフリー
自己放電を最小化、低温時の指導性能のUP
一目でバッテリーの状態が分かるインジケーター付
特殊パルプの採用による高い始動性能と極板間のショートを防止する高い安全性を実現
適合車種
トヨタ RAV4
型式：DBA-ACA31W 開始年月：2005(H17).11 エンジン型式，エンジン種類：2AZ-FE，G
仕様：4WD 環境対応車：充電制御 標準仕様新車搭載品：55D23L
商品詳細
サイズ：231mm(長さ)×172mm(幅)×200mm(箱高/総高220mm)
電圧：12V
5時間容量：52Ah
取手：有
補償期間：18ヶ月または3万Km以内
互換品番
55D23L 6023L 65D23L 70D23L 75D23L 80D23L 85D23L 90D23L 95D23L 100D23L Q-55 Q-85 Q-90 Q-100
※適合車種情報は目安です。必ず現車搭載バッテリーをご確認ください。
◆新品◆65989-97S◆スーパーナット バイクバッテリー 【互換品番 YTX20L-BS，YTX20HL-BS，GTX20L-BS，FTX20L-BS】
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落札価格7476円
107 入札履歴
終了
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