『RAV4 ACA31W トヨタ バッテリー M-Q85 Q-85 マグナムパワー 自動車バッテリー アイドリングストップ車対応 国産車用 バッテリー引取無料【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月14日 14時 39分に出品され04月14日 14時 39分に終了予定です。即決価格は7,476円に設定されています。現在107件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 廃棄バッテリー引取1台無料！

※バッテリー1台につき1枚廃棄伝票を無料プレゼント



マグナムパワー バッテリー M-Q85 Q-85



大容量・高始動・高品質・高耐久・高寿命・メンテナンスフリー





自己放電を最小化、低温時の指導性能のUP

一目でバッテリーの状態が分かるインジケーター付

特殊パルプの採用による高い始動性能と極板間のショートを防止する高い安全性を実現



適合車種

トヨタ RAV4

型式：DBA-ACA31W 開始年月：2005(H17).11 エンジン型式，エンジン種類：2AZ-FE，G

仕様：4WD 環境対応車：充電制御 標準仕様新車搭載品：55D23L



商品詳細

サイズ：231mm(長さ)×172mm(幅)×200mm(箱高/総高220mm)

電圧：12V

5時間容量：52Ah

取手：有

補償期間：18ヶ月または3万Km以内



互換品番

55D23L 6023L 65D23L 70D23L 75D23L 80D23L 85D23L 90D23L 95D23L 100D23L Q-55 Q-85 Q-90 Q-100



※適合車種情報は目安です。必ず現車搭載バッテリーをご確認ください。

カテゴリ 車、バイク、自転車

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