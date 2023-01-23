『DT Fun Works ハーネス Service Dog ブラック 反射性ステッチ入り サイズ：XXS 適合胴回り46cm〜56cm【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月27日 02時 34分に出品され04月27日 02時 34分に終了予定です。即決価格は7,476円に設定されています。現在43件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 商品名 DT Fun Works ハーネス Service Dog ブラック 反射性ステッチ入り サイズ：XXS 適合胴回り46cm〜56cm ブランド名 Dean & Tyler 商品コメント ヨーロッパの品質の高い商品です

中型〜超大型犬用

Dean & Tyler オリジナル商品 商品カテゴリ KAFKALOTTA ペット用品 犬 首輪・ハーネス・リード ペット用品、生き物 犬用品 首輪、ハーネス、リード その他首輪、ハーネス、リード

JANコード/ISBNコード 0783583815901

商品コード YS0000046838396676