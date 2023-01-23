『アルモネイチャー ドッグフード デイリーメニュー チキンとエンドウ豆入りお肉のご馳走 100g×32個 (ケース販売)【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月09日 13時 41分に出品され04月09日 13時 41分に終了予定です。即決価格は7,476円に設定されています。現在76件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

アルモネイチャー ドッグフード デイリーメニュー チキンとエンドウ豆入りお肉のご馳走 100g×32個 (ケース販売)



【商品説明】

・原産国:フランス

・本体サイズ (幅X奥行X高さ) :8.5×38×18.5cm

・本体重量:100g



【サイズ】

高さ : 9.40 cm

横幅 : 19.00 cm

奥行 : 41.00 cm

重量 : 3.55 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。