『HABADOG Pet Supplies Dog Collar Leash Automatic Retractable Leash Harness P【新年の贈り物】』はヤフオクでから05月08日 23時 47分に出品され05月08日 23時 47分に終了予定です。即決価格は7,476円に設定されています。現在959件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 商品名 HABADOG Pet Supplies Dog Collar Leash Automatic Retractable Leash Harness Puppy Patrol Rope Walking Cat Traction Small Medium Dog Leash Color D Size M ブランド名 商品コメント A key to change the length of the rope easy to operate.

Can be stretched to 5m give dogs the largest activities range.

Professional testing tension of 33kg strong and durable pressurefree.

Userfriendly handle design more comfortable.

Automatic Retractable function can pull the dog back to the owner in time. 商品カテゴリ KAFKALOTTA ペット用品 犬 首輪・ハーネス・リード ペット用品、生き物 犬用品 首輪、ハーネス、リード その他首輪、ハーネス、リード

JANコード/ISBNコード 0700403214294

商品コード YS0000046838382391