『タチヤ イタリーレザーがま口折財布U026TO イタリーレザー ダークブラウン【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 08時 56分に出品され03月29日 08時 56分に終了予定です。即決価格は7,476円に設定されています。現在102件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

タチヤ イタリーレザーがま口折財布U026TO イタリーレザー ダークブラウン



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 3.40 cm

横幅 : 11.60 cm

奥行 : 13.00 cm

重量 : 200.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

財布、帽子、ファッション小物 タグ タチヤ

イタリーレザーがま口折財布U026TO

イタリーレザー

ダークブラウン