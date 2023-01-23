『HAWSON Cufflinks for Men， Tie Clips for Boys， Tie Pin for Men， Gold Color J【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月04日 14時 23分に出品され04月04日 14時 23分に終了予定です。即決価格は7,476円に設定されています。現在128件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
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|商品名
|HAWSON Cufflinks for Men， Tie Clips for Boys， Tie Pin for Men， Gold Color Jewelry Set， Boxed Gift Packing， Initial Letter Jewelry for Him
|ブランド名
|商品コメント
|Easy to Wear Cufflinks HAWSON cufflinks use most common type of backing and are easy to use sliding through the cuff holes. br 2 Inch Tie Clips for Men’s Necktie Gold colored easy to match with your shirts and necktie， always clamp the necktie and shirt in right space. br Tie Pins with Chain for Men HAWSON uses extremely thin steel pin (only 0.9mm) which will not leave traces on ties and suits. The tie pin with a comfortable， stylish chain that is securely fastened with shirt s button. br Initial Letter Jewelry for Him For a thoughtful gift with a more personalized touch， pick up one of these elaborate initial cuff links tie clip tie pin set， Jewelry Box Packed. br Usage Advice and After-Sales Service Please keep the cufflinks dry， wipe with the professional cleaning cloth provided by HAWSON and remember put in your storage box after wearing. HAWSON provides full refund or replacement service we will reply within 24 hours and provide a satisfactory solution.
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商品カテゴリ
JANコード/ISBNコード
5059648502150
商品コード
YS0000037037817751
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プリシラ オールウィッグ ピュアストレート A-683 耐熱 TCK・ショコラブラック
¥ 7816
プリシラ オールウィッグ モアフェミニンカール A-663 耐熱 TCB・キャラメルブラウン
¥ 7816
落札価格7476円
128 入札履歴
終了
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