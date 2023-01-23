『カリマー デイパック リュックサック タウン urban light 10 Dark Navy(ダークネイビー)【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月08日 05時 53分に出品され03月08日 05時 53分に終了予定です。即決価格は7,476円に設定されています。現在812件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
"画像出典元：「Karrimor(カリマー)」より引用"
【商品名】
カリマー デイパック リュックサック タウン urban light 10 Dark Navy(ダークネイビー)
【商品説明】
・タテ38cmxヨコ22cmxマチ13cm
・フック付き
・ポケットの数:2(外側1/内側1)
・収納可能サイズ: 10L以下
・留め具の種類: ファスナー
・表地: 500D Cordura NY (Nylon 100%)
・重量:300g
【サイズ】
高さ : 4.80 cm
横幅 : 36.20 cm
奥行 : 45.60 cm
重量 : 280.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7476円
812 入札履歴
終了
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