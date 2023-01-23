『(バーゴ)VARGO チタニウムTi?ボイラー 900 + 400 T-418【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月18日 23時 26分に出品され03月18日 23時 26分に終了予定です。即決価格は7,476円に設定されています。現在52件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

(バーゴ)VARGO チタニウムTi?ボイラー 900 + 400 T-418



【商品説明】

・蓋と本体で同時に別々の食材を温められる優れ物。本体でお湯を沸かしながら、ひっくり返した蓋でコーヒーやパスタのソースを温めることが可能です。 容量：900+400ml サイズ：D127×H95mm 重量：187g 素材：チタン



【サイズ】

高さ : 10.67 cm

横幅 : 12.95 cm

奥行 : 12.95 cm

重量 : 200.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。