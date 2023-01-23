『BUFFALO iPad 10.2用 3アングルレザーケース ブルー BSIPD19102CL3BL【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月16日 18時 04分に出品され03月16日 18時 04分に終了予定です。即決価格は7,476円に設定されています。現在239件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

BUFFALO iPad 10.2用 3アングルレザーケース ブルー BSIPD19102CL3BL



【商品説明】

・【対応機種】10.2インチiPad (2019年発売モデル)※10.2インチiPad (2019年発売モデル)用、他の用途ではご使用にならないでください。

・【材質】合成皮革・ポリカーボネート

・オートスリープ対応

・ケースを装着したまま操作可能

・ハンドホールド付き

・フラップ留めとペンホールドを兼ねたマグネットベルト付き

・動画視聴やキーボード入力に最適な3アングルのスタンド機能



【サイズ】

高さ : 2.60 cm

横幅 : 19.20 cm

奥行 : 28.00 cm

重量 : 400.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。