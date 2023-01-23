『BUFFALO iPad 10.2用 3アングルレザーケース ブルー BSIPD19102CL3BL【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月16日 18時 04分に出品され03月16日 18時 04分に終了予定です。即決価格は7,476円に設定されています。現在239件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
BUFFALO iPad 10.2用 3アングルレザーケース ブルー BSIPD19102CL3BL
【商品説明】
・【対応機種】10.2インチiPad (2019年発売モデル)※10.2インチiPad (2019年発売モデル)用、他の用途ではご使用にならないでください。
・【材質】合成皮革・ポリカーボネート
・オートスリープ対応
・ケースを装着したまま操作可能
・ハンドホールド付き
・フラップ留めとペンホールドを兼ねたマグネットベルト付き
・動画視聴やキーボード入力に最適な3アングルのスタンド機能
【サイズ】
高さ : 2.60 cm
横幅 : 19.20 cm
奥行 : 28.00 cm
重量 : 400.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7476円
239 入札履歴
終了
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