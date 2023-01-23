『FOSA Wireless Mini USB Keyboard QWERTY Keyboard 2 in 1 Trackball Multimedia【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月13日 06時 15分に出品され03月13日 06時 15分に終了予定です。即決価格は7,476円に設定されています。現在684件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品説明 お取り寄せ商品につき、お客様への発送まで2-3週間を頂戴しております 商品名 FOSA Wireless Mini USB Keyboard QWERTY Keyboard 2 in 1 Trackball Multimedia Ultra Light Design Keyboard for TV Computer for Windows 2000， XP， Vista and for Windows 7 ブランド名 商品コメント Ultra light design ， mini size ， ultra small USB receiver ， pocket keyboard and mouse 2 in 1.brA fascinating smooth curve ， a non slip surface finish ， and a streamlined mini wireless mouse and keyboard. 税関で開封される可能性がございます 商品カテゴリ JOYFUL Lab パソコン・周辺機器 スマホ、タブレット、パソコン パソコン周辺機器 マウス、トラックボール その他マウス、トラックボール

JANコード/ISBNコード 0738582875753

商品コード YS0000021738204152