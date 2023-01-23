『The Broken Token ゲームオーガナイザー テラフォーミング火星 Ares Expedition【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月02日 09時 46分に出品され04月02日 09時 46分に終了予定です。即決価格は7,476円に設定されています。現在712件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|商品名
|The Broken Token ゲームオーガナイザー テラフォーミング火星 Ares Expedition
|ブランド名
|The Broken Token
|商品コメント
| Unofficial organizer that fits Stronghold Game’s Terraforming Mars Ares Expedition.
EFFICIENT STORAGE AND EASY SETUP Features a thematic card tray 4 player trays 2 token trays and lidded bit boxes for your resource cubes. Supports sleeved and unsleeved cards. Our organizer significantly cuts down setup time and keeps your game organized on the table while you play.
SUPPORTS SLEEVED CARDS.
HIGHQUALITY MATERIALS Made of lasercut birch plywood acrylic and MDF. Our organizers are designed to last the lifetime of your game assembly required.
商品カテゴリ
JANコード/ISBNコード
0605546843717
商品コード
YS0000028538398778
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落札価格7476円
712 入札履歴
終了
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