『The Broken Token ゲームオーガナイザー テラフォーミング火星 Ares Expedition【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月02日 09時 46分に出品され04月02日 09時 46分に終了予定です。即決価格は7,476円に設定されています。現在712件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 商品名 The Broken Token ゲームオーガナイザー テラフォーミング火星 Ares Expedition ブランド名 The Broken Token 商品コメント Unofficial organizer that fits Stronghold Game’s Terraforming Mars Ares Expedition.

EFFICIENT STORAGE AND EASY SETUP Features a thematic card tray 4 player trays 2 token trays and lidded bit boxes for your resource cubes. Supports sleeved and unsleeved cards. Our organizer significantly cuts down setup time and keeps your game organized on the table while you play.

SUPPORTS SLEEVED CARDS.

HIGHQUALITY MATERIALS Made of lasercut birch plywood acrylic and MDF. Our organizers are designed to last the lifetime of your game assembly required. 商品カテゴリ kikus camera コレクション 家具、インテリア 子供部屋家具 おもちゃ収納

JANコード/ISBNコード 0605546843717

商品コード YS0000028538398778