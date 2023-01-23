『Kruselings ソフィア人形 カジュアルセット かわいい赤ちゃん人形【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月13日 17時 23分に出品され03月13日 17時 23分に終了予定です。即決価格は7,476円に設定されています。現在16件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 商品名 Kruselings ソフィア人形 カジュアルセット かわいい赤ちゃん人形 ブランド名 Kruselings 商品コメント 人形の高さ：9インチ。

内容：カジュアル衣装とブラシ付き人形。

ギフトボックスに入れてお届け。 商品カテゴリ kikus camera おもちゃ・ホビー ドール・人形 ゲーム、おもちゃ おもちゃ 人形 その他人形

JANコード/ISBNコード 4030936270075

商品コード YS0000028537425405