『【ジェイダトイズ】 Jada Toys Just Trucks 1:24 1980 Chevrolet Blazer K5 Die-cast Car Red/Black， Toys for Kids and Adults 輸入品【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月03日 16時 24分に出品され03月03日 16時 24分に終了予定です。即決価格は7,476円に設定されています。現在314件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細

From classic pickups to modern styling， Just Trucks die-cast vehicles by Jada Toys bring the trucks we all know and love to a smaller scale. These vehicles feature real rubber tires， opening doors， hood， and tailgate along with a detailed interior. T



※原文のままを表記しています。

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HB-B082FYM2WR

カテゴリ ゲーム、おもちゃ

ミニカー タグ 【ジェイダトイズ】

Jada

Toys

Just

Trucks

1:24

1980

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Blazer

K5

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