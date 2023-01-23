『BESTMODEL 1/43 ポルシェ 356 カレラ アバルト タルガフローリオ 1961#96 Linge/von Hanstein 完【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月23日 15時 26分に出品され04月23日 15時 26分に終了予定です。即決価格は7,476円に設定されています。現在953件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
BESTMODEL 1/43 ポルシェ 356 カレラ アバルト タルガフローリオ 1961#96 Linge/von Hanstein 完
【商品説明】
・1961年のタルガフローリオで総合7位完走を果たした「ポルシェ 356 カレラ アバルト」のバリエーションが登場。
・BESTMODEL 1/43スケールミニカー。
・ダイキャストモデル。
【サイズ】
高さ : 6.40 cm
横幅 : 6.50 cm
奥行 : 14.40 cm
重量 : 130.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7476円
953 入札履歴
終了
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