『BESTMODEL 1/43 ポルシェ 356 カレラ アバルト タルガフローリオ 1961#96 Linge/von Hanstein 完【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月23日 15時 26分に出品され04月23日 15時 26分に終了予定です。即決価格は7,476円に設定されています。現在953件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

BESTMODEL 1/43 ポルシェ 356 カレラ アバルト タルガフローリオ 1961#96 Linge/von Hanstein 完



【商品説明】

・1961年のタルガフローリオで総合7位完走を果たした「ポルシェ 356 カレラ アバルト」のバリエーションが登場。

・BESTMODEL 1/43スケールミニカー。

・ダイキャストモデル。



【サイズ】

高さ : 6.40 cm

横幅 : 6.50 cm

奥行 : 14.40 cm

重量 : 130.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ゲーム、おもちゃ

ミニカー タグ BESTMODEL

1/43

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タルガフローリオ

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