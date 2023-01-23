『シン・ウルトラマン ムービーモンスターシリーズ ガボラ（ヒレ閉じver.）【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 02時 48分に出品され03月28日 02時 48分に終了予定です。即決価格は7,476円に設定されています。現在747件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
シン・ウルトラマン ムービーモンスターシリーズ ガボラ（ヒレ閉じver.）
【商品説明】
・商品サイズ：H約120mm×W約80mm×D約330mm
・商品素材：PVC
【サイズ】
高さ : 9.20 cm
横幅 : 13.10 cm
奥行 : 37.10 cm
重量 : 260.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7476円
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終了
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