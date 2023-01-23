『LHP-1 レンズフード【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月07日 15時 34分に出品され03月07日 15時 34分に終了予定です。即決価格は7,476円に設定されています。現在136件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【お取り寄せ】【生産完了予定】



堅牢なつくりでレンズも保護するレンズフード



金属の削り出しによる軽量ながら精密な作り

レンズを衝撃や汚れから保護

本体デザインに合わせた最適な形状

バヨネット式で軽快かつ確実な装着