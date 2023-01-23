『CYLYH 7X5フィート 2020 卒業背景 卒業式 お祝い パーティー 背景 卒業 デコレーション バナー 背景 D-445【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月12日 06時 33分に出品され04月12日 06時 33分に終了予定です。即決価格は7,476円に設定されています。現在775件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 商品名 CYLYH 7X5フィート 2020 卒業背景 卒業式 お祝い パーティー 背景 卒業 デコレーション バナー 背景 D-445 ブランド名 CYLYH 商品コメント 【Size】: 8x6ft， High-resolution digital print with eye-catching details and lifelike colors.No reflective or faded.

【Material】:Econ Vinyl Backdrop-Durable，Tearproof，Seamless，Easy-carrying，Light weight，Collapsible，Not waterproof.

【Application】:Used this backdrop for Graduation，Fathers day， birthday，Wedding，Adult，as well as for professional photography， birthday， party， .It makes everything look so realistic!

【Tips】:The main picture of the product is to show the effect， Backdrops stand is not included.All computer screens are different in color correction，Subtle color difference is normal

【Tips】:The main picture of the product is to show the effect， Backdrops stand is not included.All computer screens are different in color correction，Subtle color difference is normal 商品カテゴリ KANADEREAカナデリア ゲーム・おもちゃ ゲーム、おもちゃ おもちゃ おしゃれ遊び

JANコード/ISBNコード 8424511166949

商品コード YS0000046038321362