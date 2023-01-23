『CYLYH 7X5フィート 2020 卒業背景 卒業式 お祝い パーティー 背景 卒業 デコレーション バナー 背景 D-445【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月12日 06時 33分に出品され04月12日 06時 33分に終了予定です。即決価格は7,476円に設定されています。現在775件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|商品名
|CYLYH 7X5フィート 2020 卒業背景 卒業式 お祝い パーティー 背景 卒業 デコレーション バナー 背景 D-445
|ブランド名
|CYLYH
|商品コメント
| 【Size】: 8x6ft， High-resolution digital print with eye-catching details and lifelike colors.No reflective or faded.
【Material】:Econ Vinyl Backdrop-Durable，Tearproof，Seamless，Easy-carrying，Light weight，Collapsible，Not waterproof.
【Application】:Used this backdrop for Graduation，Fathers day， birthday，Wedding，Adult，as well as for professional photography， birthday， party， .It makes everything look so realistic!
【Tips】:The main picture of the product is to show the effect， Backdrops stand is not included.All computer screens are different in color correction，Subtle color difference is normal
【Tips】:The main picture of the product is to show the effect， Backdrops stand is not included.All computer screens are different in color correction，Subtle color difference is normal
商品カテゴリ
JANコード/ISBNコード
8424511166949
商品コード
YS0000046038321362
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落札価格7476円
775 入札履歴
終了
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