『[フェールラーベン] ショルダーバッグ Vardag Pocket 27248 Storm【お歳暮】』はヤフオクでから03月28日 06時 57分に出品され03月28日 06時 57分に終了予定です。即決価格は7,476円に設定されています。現在467件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|商品名
|[フェールラーベン] ショルダーバッグ Vardag Pocket 27248 Storm
|ブランド名
|FJALL RAVEN(フェールラーベン)
|商品コメント
|タテ16cmxヨコ25cm br ポケットの数:1(外側1/内側0) br 重量:90g br ショルダー全長:132cm
商品カテゴリ
JANコード/ISBNコード
7323450680312
商品コード
YS0000040438969501
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落札価格7476円
467 入札履歴
終了
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