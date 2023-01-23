『[フェールラーベン] ショルダーバッグ Vardag Pocket 27248 Storm【お歳暮】』はヤフオクでから03月28日 06時 57分に出品され03月28日 06時 57分に終了予定です。即決価格は7,476円に設定されています。現在467件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 商品名 [フェールラーベン] ショルダーバッグ Vardag Pocket 27248 Storm ブランド名 FJALL RAVEN(フェールラーベン) 商品コメント タテ16cmxヨコ25cm br ポケットの数:1(外側1/内側0) br 重量:90g br ショルダー全長:132cm 商品カテゴリ SAIKOHshop315 ファッション ベビー、キッズ、マタニティ バッグ、ランドセル リュックサック

JANコード/ISBNコード 7323450680312

商品コード YS0000040438969501