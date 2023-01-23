『NEIKIDNIS ネイキドニス バッグ リュック リュックサック バックパック メッシュス 大容量 メンズ レディース 男女兼用 ファッション 通勤通学 旅行【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月07日 10時 56分に出品され03月07日 10時 56分に終了予定です。即決価格は7,476円に設定されています。現在391件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
SIZE : 44*32*20cm
素材 : ポリエステル、メッシュ
※屋外の光や照明の当たり具合で、実際の商品の色味とカラー別画像の色味に違いが発生する場合がございます。
商品の色味はスタジオ撮影の詳細画像にてご確認ください。
ご注意：
※取り寄せ品のためご入金の順に7-15日ぐらいに発送手配致します。
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※こちらの商品は品質問題以外に、返品交換はお受けできません。どうぞご了承くださいませ。
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落札価格7476円
391 入札履歴
終了
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