『伊藤庄鋳造(Itousyouchuzou) 五徳 黒 8寸 五徳 炉 並【2024年最新】 』はヤフオクでから03月23日 19時 25分に出品され03月23日 19時 25分に終了予定です。即決価格は7,476円に設定されています。現在561件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
伊藤庄鋳造(Itousyouchuzou) 五徳 黒 8寸 五徳 炉 並
【商品説明】
・サイズ:直径25cmx高さ13.5cm
・爪の長さ4.7cm
【サイズ】
高さ : 16.10 cm
横幅 : 30.10 cm
奥行 : 39.50 cm
重量 : 2.54 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7476円
561 入札履歴
終了
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