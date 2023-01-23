『伊藤庄鋳造(Itousyouchuzou) 五徳 黒 8寸 五徳 炉 並【2024年最新】 』はヤフオクでから03月23日 19時 25分に出品され03月23日 19時 25分に終了予定です。即決価格は7,476円に設定されています。現在561件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

伊藤庄鋳造(Itousyouchuzou) 五徳 黒 8寸 五徳 炉 並



【商品説明】

・サイズ:直径25cmx高さ13.5cm

・爪の長さ4.7cm



【サイズ】

高さ : 16.10 cm

横幅 : 30.10 cm

奥行 : 39.50 cm

重量 : 2.54 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。