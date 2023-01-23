『OKBONN Oversized Bike Seat for Women Men，Comfortable Replacement Bicycle Sa【2024年最新】 』はヤフオクでから03月29日 16時 36分に出品され03月29日 16時 36分に終了予定です。即決価格は7,476円に設定されています。現在693件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
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ギフト・コレクション用途にはご留意下さい。また、外箱の傷みは初期不良の対象外となります。
注文後、速やかに発注作業を行いますので、注文後のキャンセルはお断りさせて頂いております。
お取引の最後まで、誠実な対応をさせて頂きますので宜しくお願い致します。
|商品名
|OKBONN Oversized Bike Seat for Women Men，Comfortable Replacement Bicycle Saddle with Soft Memory Foam，ExtraーWide Bike Seats Universal Fit for IndoorOutdoor Bikes Accessories
|ブランド名
|商品コメント
|OKBONN Oversized Bike Seat for Women Men，Comfortable Replacement Bicycle Saddle with Soft Memory Foam，ExtraーWide Bike Seats Universal Fit for IndoorOutdoor Bikes Accessories
商品カテゴリ
商品コード
YS0000028729677441
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落札価格7476円
693 入札履歴
終了
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