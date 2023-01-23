『WYND ブロッカー オートバイ ライディンググラス エクストリームスポーツラップサングラス ブラック スモーク【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月28日 00時 11分に出品され03月28日 00時 11分に終了予定です。即決価格は7,476円に設定されています。現在752件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 商品名 WYND ブロッカー オートバイ ライディンググラス エクストリームスポーツラップサングラス ブラック スモーク ブランド名 WYND Blocker 商品コメント PCレンズ - UV400はUVA/UVB光線を100%ブロック。耐衝撃性、傷防止、飛散防止。 br 特徴 - 取り外し可能な防風アイライナー。付属のバックストラップ付きのゴーグルに変えるオプション。ゴム製の取り外し可能なイヤーピースがユーザーの頭部で安定性とグリップを維持。軽量設計。オートバイやサイクリング、ドライブ、ランニング、釣り、レース、スキー、登山、トレッキング、ボート、その他のアウトドア活動に最適です。 br 内容 - WYND Blockerマイクロファイバーバッグ。レンズクリーナーとしても使用できます。バックストラップで眼鏡からゴーグルに変身。 br 欠陥を一生 商品カテゴリ SAIKOHshop315 スポーツ スポーツ スキー ゴーグル、サングラス

商品コード YS0000040436643556