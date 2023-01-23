『Sockwell Womens Full Twist Moderate Graduated Compression Sock， Natural - M【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 23時 47分に出品され03月20日 23時 47分に終了予定です。即決価格は7,476円に設定されています。現在662件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
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|商品名
|Sockwell Womens Full Twist Moderate Graduated Compression Sock， Natural - M/L
|ブランド名
|商品コメント
|RECOMMENDED FOR All day/everyday wear， flying and travel， prolonged sitting or standing， exercise， recovery， and pregnant women. Ideal for those who work in professions that demand prolonged standing nursing， healthcare， retail， or even constructionbr4 ZONES OF MODERATE (15-20 mmHg) GRADUATED COMPRESSION helps to minimize swelling and reduce fatigue. Energizes legs and feet. Soothes and energizes tired feet and legs. Relieves minor to moderate varicose veins.brCOMFORT AND PERFORMANCE FEATURES Specially Designed for Wide Calf Fit， Accu-fit Technology， Graduated Compression， Non-Binding Classic Top， Arch Support， Seamless Toe Closure， Ultra Light Cushion SolebrHIGH PERFORMANCE YARNS Provides natural moisture management， odor control and thermoregulation.brSIZES Small/Medium fits womens US shoe size 4 ? 7.5， Size Medium/Large fits US shoe size 8 ? 11. Sock length fits over the calf.
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商品カテゴリ
JANコード/ISBNコード
0845028087134
商品コード
YS0000021739259366
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落札価格7476円
662 入札履歴
終了
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