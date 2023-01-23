『近代日本の政治と地域社会【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月09日 08時 54分に出品され04月09日 08時 54分に終了予定です。即決価格は7,475円に設定されています。現在380件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 本 ISBN:9784336037916 宇野俊一／編 出版社:国書刊行会 出版年月:1995年12月 サイズ:361P 22cm 人文 ≫ 日本史 [ 日本近代史 ] キンダイ ニホン ノ セイジ ト チイキ シヤカイ 登録日:2013/04/04 ※ページ内の情報は告知なく変更になることがあります。