『枚方宿役人日記 中島儀輔御用留/中島三桂/松本弦子【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月04日 08時 48分に出品され03月04日 08時 48分に終了予定です。即決価格は7,475円に設定されています。現在46件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 編:中島三桂 編:松本弦子

出版社:清文堂出版

発売日:1992年

シリーズ名等:清文堂史料叢書 第６３刊

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