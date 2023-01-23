『枚方宿役人日記 中島儀輔御用留/中島三桂/松本弦子【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月04日 08時 48分に出品され03月04日 08時 48分に終了予定です。即決価格は7,475円に設定されています。現在46件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
編:中島三桂 編:松本弦子
出版社:清文堂出版
発売日:1992年
シリーズ名等:清文堂史料叢書 第６３刊
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枚方宿役人日記 中島儀輔御用留
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落札価格7475円
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終了
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