『Speedo(スピード) バッグ FS Pack 30 エフエスパック30 水泳 ユニセックス SE22007 ブラック ONESIZE【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 06時 57分に出品され03月28日 06時 57分に終了予定です。即決価格は7,475円に設定されています。現在434件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Speedo(スピード) バッグ FS Pack 30 エフエスパック30 水泳 ユニセックス SE22007 ブラック ONESIZE



【商品説明】

・【Capacity】約30L

・サイズ:W340×H470×D220(mm)

・サイズ展開:ONESIZE

・大きく開くフルオープン型のメインファスナー/整理しやすい充実の収納力/保冷ポケット/リフレクターロゴ

・荷物の多いスイマーに嬉しい仕様のスイマーズリュック



【サイズ】

高さ : 8.00 cm

横幅 : 48.00 cm

奥行 : 57.00 cm

重量 : 680.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。