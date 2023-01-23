『Speedo(スピード) バッグ FS Pack 30 エフエスパック30 水泳 ユニセックス SE22007 ブラック ONESIZE【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 06時 57分に出品され03月28日 06時 57分に終了予定です。即決価格は7,475円に設定されています。現在434件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Speedo(スピード) バッグ FS Pack 30 エフエスパック30 水泳 ユニセックス SE22007 ブラック ONESIZE
【商品説明】
・【Capacity】約30L
・サイズ:W340×H470×D220(mm)
・サイズ展開:ONESIZE
・大きく開くフルオープン型のメインファスナー/整理しやすい充実の収納力/保冷ポケット/リフレクターロゴ
・荷物の多いスイマーに嬉しい仕様のスイマーズリュック
【サイズ】
高さ : 8.00 cm
横幅 : 48.00 cm
奥行 : 57.00 cm
重量 : 680.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7475円
434 入札履歴
終了
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