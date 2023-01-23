『ペットカート 犬用ペットカート 3輪 猫用ペットカート 犬用ベビーカー 猫犬兼用 折りたたみカート ワンタッチカート 前輪360° レッド【お歳暮】』はヤフオクでから03月31日 10時 56分に出品され03月31日 10時 56分に終了予定です。即決価格は7,475円に設定されています。現在521件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【仕様】展開サイズ（約）:長さ77cmx幅37cmx高さ100.5cm 収納サイズ（約）:長さ88cmx幅34.5cmx高さ16cm 本体重量（約）:５KG 材質：フレーム：アルミニウム合金製 生地：オックスフォードポリエステル 車輪:EVA 耐荷重（約）:15KG【収納便利】折り畳みペットカートはワンタッチで簡単に折りたたみ、場所が取らず、コンパクトに収納できます。【高品質材質】ペット用カートは高強度と硬度を備えた軽量のアルミ製フレームで作られ、変形しにくく、耐久性が優れます。軽量で丈夫な素材で作られたペットカート、最大耐荷重は約15kgです。中型ペット・多頭小型ペット対応します。高品質のオックスフォード生地は遮光性や防水加工があり、メッシュ窓は通気性と可視性に優れ、虫などが入りにくく、ペットがストレスなく自由に呼吸できます。【折