『リッチェル ペット用 スライドワイドトレー【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 09時 47分に出品され03月30日 09時 47分に終了予定です。即決価格は7,475円に設定されています。現在618件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

リッチェル ペット用 スライドワイドトレー



【商品説明】

・原産国:中国

・本体サイズ (幅X奥行X高さ) :158×81.5×2.5cm

・本体重量 :1850g



【サイズ】

高さ : 2.00 cm

横幅 : 81.00 cm

奥行 : 88.00 cm

重量 : 2.28 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。