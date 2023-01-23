『牧小苫＼ｍｓｍｒエアトラベルキャリー ペットゲージ ケージ ハードキャリー 取っ手付き 室内用ハウス 小型犬・中型犬・大型犬用 ブラウン・ブ【2024年最新】 』はヤフオクでから03月10日 00時 39分に出品され03月10日 00時 39分に終了予定です。即決価格は7,475円に設定されています。現在876件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
牧小苫＼ｍｓｍｒエアトラベルキャリー ペットゲージ ケージ ハードキャリー 取っ手付き 室内用ハウス 小型犬・中型犬・大型犬用 ブラウン・ブ
【商品説明】
・【商品サイズ(幅×奥行×高さ)】:66×45×46cm
・【持ち手がある】:持ち手が2か所あるので、大きいわんちゃんでも運びやすい。
・【適合犬サイズ(目安)/耐荷重】:ゴールデン・レトリバー、ラブラドール・レトリバー等、20kg未満の大型犬等
・頑丈でしっかりとした作りなので、普段のお出かけはもちろん、ペットとの旅行にも使える。
【サイズ】
高さ : 28.50 cm
横幅 : 53.70 cm
奥行 : 75.59 cm
重量 : 4.07 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
牧小苫＼ｍｓｍｒエアトラベルキャリー ペットゲージ ケージ ハードキャリー 取っ手付き 室内用ハウス 小型犬・中型犬・大型犬用 ブラウン・ブ
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落札価格7475円
876 入札履歴
終了
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