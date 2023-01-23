『Smore(スモア) One touch storage wagon専用 ロールテーブル アルミ コンパクト キャンプ ピクニック アウト【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月22日 12時 40分に出品され04月22日 12時 40分に終了予定です。即決価格は7,475円に設定されています。現在842件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Smore(スモア) One touch storage wagon専用 ロールテーブル アルミ コンパクト キャンプ ピクニック アウト
【商品説明】
・【One touch storage wagon専用アタッチメント】 ワゴンに付けられるアルミ製のロールテープル。 ロールしてコンパクトに収納できるのがPOINT!
・【サイズ】 使用時:91×51cm 収納時:10×11×55cm
・【重量】2.4kg 【耐荷重】30kg
・部門名: ユニセックス大人
【サイズ】
高さ : 15.20 cm
横幅 : 15.90 cm
奥行 : 59.10 cm
重量 : 2.92 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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842 入札履歴
終了
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