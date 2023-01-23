『SupeDesk リングライト付きスマホスタンド ledリングライト 光度調整 ライブ配信 動画撮影 スマホ タブレットスタンド 卓上 高さ【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 13時 05分に出品され03月13日 13時 05分に終了予定です。即決価格は7,475円に設定されています。現在463件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

SupeDesk リングライト付きスマホスタンド ledリングライト 光度調整 ライブ配信 動画撮影 スマホ タブレットスタンド 卓上 高さ



【商品説明】

・【アルミ製・安定性抜群】高密度なアルミボディはプラスチックと比べて頑丈さで勝つ。三脚土台より、丸い台座が安定性をより高めます。滑り止めパッドを採用し、しっかりとテーブルに固定できます。

・【リングライト付き】光度範囲の広い8インチリングライト、3500-6500K光度・3段色温度調整できます。ロングアームに取り付けると、リングライトスタンドとして色んな場合に照明補足で利用できます。

・【初心者向け】4.5-13インチ設備に対応。手元にあるのスマホとタブレットだけでステキな動画が撮れます。スマホゲーム攻略などの録画や編集もより簡単で行います。ライブ配信コラボ企画、ビデオ通話、Zoom会議用の卓上ス



【サイズ】

高さ : 10.10 cm

横幅 : 26.60 cm

奥行 : 37.80 cm

重量 : 3.17 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。