『ファイテン(phiten) ネックレス RAKUWAネック ワイヤー EXTREME トルネード ブラック/レッド 50ｃｍ【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月28日 23時 21分に出品され04月28日 23時 21分に終了予定です。即決価格は7,475円に設定されています。現在275件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ファイテン(phiten) ネックレス RAKUWAネック ワイヤー EXTREME トルネード ブラック/レッド 50ｃｍ
【商品説明】
・カラー:ブラック/レッド
・サイズ:50cm
・性別:男性/女性
・技術:メタックス
・素材:本体/ステンレス、ナイロン 留め具/アルミ、ウレタン
【サイズ】
高さ : 2.30 cm
横幅 : 11.90 cm
奥行 : 12.50 cm
重量 : 40.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7475円
275 入札履歴
終了
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