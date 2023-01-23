『ファイテン(phiten) ネックレス RAKUWAネック ワイヤー EXTREME トルネード ブラック/レッド 50ｃｍ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月22日 02時 58分に出品され03月22日 02時 58分に終了予定です。即決価格は7,475円に設定されています。現在43件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ファイテン(phiten) ネックレス RAKUWAネック ワイヤー EXTREME トルネード ブラック/レッド 50ｃｍ



【商品説明】

・カラー:ブラック/レッド

・サイズ:50cm

・性別:男性/女性

・技術:メタックス

・素材:本体/ステンレス、ナイロン 留め具/アルミ、ウレタン



【サイズ】

高さ : 2.30 cm

横幅 : 11.90 cm

奥行 : 12.50 cm

重量 : 40.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。