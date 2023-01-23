『日本メタルワークス 18-8 万能スコップ 小 J02300001070【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 11時 47分に出品され03月21日 11時 47分に終了予定です。即決価格は7,475円に設定されています。現在741件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

日本メタルワークス 18-8 万能スコップ 小 J02300001070



【商品説明】

・内寸 :スコップ部:100×65mm

・材質:18-8ステンレス

・製品重量:160g



【サイズ】

高さ : 7.70 cm

横幅 : 9.50 cm

奥行 : 26.70 cm

重量 : 200.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。