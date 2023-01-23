『ペットキャリー 犬 猫 小型犬 中型犬 メッシュ キャスター付き キャリーバッグ キャリーカート キャリーケース 動物 旅行 帰省 遠出 アウトドア【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月17日 20時 13分に出品され03月17日 20時 13分に終了予定です。即決価格は7,475円に設定されています。現在883件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 商品詳細:

カラー:/ブルー/ダークグレー/ピンク

サイズ:/ワンサイズ



商品説明

柴犬、コーギー、フレンチ・ブルドッグなどの中型犬や小型犬の多頭にも！

ペットとの旅行やお出かけ、通院に



サイズ

約47*26.5*39cm



※平置き実寸の為、若干の誤差があります。



製品仕様

素材:ポリエステル、その他



キーワード

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