『寿工芸 水槽 ヒュドラケース4625 爬虫類・両生類用 461×461×250mm【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 15時 34分に出品され03月25日 15時 34分に終了予定です。即決価格は7,475円に設定されています。現在838件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
寿工芸 水槽 ヒュドラケース4625 爬虫類・両生類用 461×461×250mm
【商品説明】
・原産国:中華人民共和国
・本体サイズ (幅X奥行X高さ) :46.1×46.1×25cm
・本体重量:9.3kg
【サイズ】
高さ : 27.50 cm
横幅 : 50.80 cm
奥行 : 51.90 cm
重量 : 7.46 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7475円
838 入札履歴
終了
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