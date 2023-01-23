『自動給餌器 猫 犬 自動餌やり機 スマホ遠隔 タイマー機能 ペット給餌機 音声録音 スマホ遠隔操作 ペット自動給餌器 定時定量 3L ステン【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月03日 18時 29分に出品され03月03日 18時 29分に終了予定です。即決価格は7,475円に設定されています。現在793件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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【商品名】

自動給餌器 猫 犬 自動餌やり機 スマホ遠隔 タイマー機能 ペット給餌機 音声録音 スマホ遠隔操作 ペット自動給餌器 定時定量 3L ステン



【商品説明】

・【2WAY給電】停電やアダプターが外れてしまっても電池から給電して動きます。

・【30万の画質】自動えさやり器は30万の画質を持つカメラ機能がついているので、外出中でもスマホからペットの様子が見えます。また、アプリ内で動画を確認して、ペットの食事を見守ることもできます。内蔵カメラは赤外線暗視に対応し、暗闇でも鮮明でペットの状態をしっかり観察できます。

・【ご使用方法】平らで安定した場所に設置してください。 // 粒サイズが2～12mmのドライフードをご使用ください。ただし、粒の形状によ



【サイズ】

高さ : 18.80 cm

横幅 : 19.20 cm

奥行 : 33.90 cm

重量 : 1.61 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。