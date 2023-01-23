『自動給餌器 猫 犬 自動餌やり機 スマホ遠隔 タイマー機能 ペット給餌機 音声録音 スマホ遠隔操作 ペット自動給餌器 定時定量 3L ステン【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月03日 18時 29分に出品され03月03日 18時 29分に終了予定です。即決価格は7,475円に設定されています。現在793件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
※お買い物ガイドをご覧いただいた上でご購入頂きますようお願い致します。
【商品名】
自動給餌器 猫 犬 自動餌やり機 スマホ遠隔 タイマー機能 ペット給餌機 音声録音 スマホ遠隔操作 ペット自動給餌器 定時定量 3L ステン
【商品説明】
・【2WAY給電】停電やアダプターが外れてしまっても電池から給電して動きます。
・【30万の画質】自動えさやり器は30万の画質を持つカメラ機能がついているので、外出中でもスマホからペットの様子が見えます。また、アプリ内で動画を確認して、ペットの食事を見守ることもできます。内蔵カメラは赤外線暗視に対応し、暗闇でも鮮明でペットの状態をしっかり観察できます。
・【ご使用方法】平らで安定した場所に設置してください。 // 粒サイズが2～12mmのドライフードをご使用ください。ただし、粒の形状によ
【サイズ】
高さ : 18.80 cm
横幅 : 19.20 cm
奥行 : 33.90 cm
重量 : 1.61 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7475円
793 入札履歴
終了
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