『OFT ペットケンネル・ファーストクラス L60 外寸幅40×奥60.5×高40.5cm 本体重量(約)：3kg 犬 キャリー 猫 キャリー【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月23日 21時 28分に出品され03月23日 21時 28分に終了予定です。即決価格は7,475円に設定されています。現在703件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
"画像出典元：「オーエフティー」より引用"
【商品名】
OFT ペットケンネル・ファーストクラス L60 外寸幅40×奥60.5×高40.5cm 本体重量(約)：3kg 犬 キャリー 猫 キャリー
【商品説明】
・L60サイズ(約)：【外寸】幅40×奥60.5×高40.5cm【内寸】幅35×奥54.5×高38cm【底面】幅30×奥50cm【入口】幅21×高30.5cm 重量(約)：3kg 耐荷重(約)：～11.5kg 材質：【ケージ】ポリプロピレン【ドア】スチール 生産国：中国(企画・デザイン:中国) メーカー：株式会社オーエフティー
・【変形しないクレート】上から20kgの荷重をかけても全く歪みません。外側からの負荷をしっかり受け止め、中にいる大切なペットを守ります。
・【室内用ハウスとしても】室内用のハウスと
【サイズ】
高さ : 25.00 cm
横幅 : 40.00 cm
奥行 : 58.00 cm
重量 : 2.93 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7475円
703 入札履歴
終了
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