『猫ベッド 猫ハウス ペットベッド ペット用 テントベッド ペットハウス ドーム 可愛い 小犬 マット クッション 室内 四季 寝具 暖か【お歳暮】』はヤフオクでから03月21日 18時 58分に出品され03月21日 18時 58分に終了予定です。即決価格は7,475円に設定されています。現在641件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

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[カラー]

グレー、赤、緑、青、カーキ、白

[サイズ]

M3.5 kg(体重)

L20kg(体重)



[素材／材質]

ポリエステル、綿

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