『ローファー スリッポン 紳士靴 型押し メンズ 運転靴 学生靴 デッキシューズ 軽量 革靴 牛革 スニーカー 通勤 通学 フラット モカシン 滑り止め 疲れにくい【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 08時 05分に出品され03月12日 08時 05分に終了予定です。即決価格は7,475円に設定されています。現在132件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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用途：結婚式、パーティー、葬式、面接、成人式、入学式、卒業式、出張、就職、通勤、通学、営業、ビジネス、冠婚葬祭。





注意事項



※サイズ表記は手作業にて行っておりますので、 実物と若干の誤差が生じる場合があります。



※商品画像と実際の色は、撮影の状況・モニターの表示等により若干異なる場合がございます。



※幅広いの方、また足の甲の高い方は通常のサイズより、0.5cmワンサイズアップのがお勧めです。

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