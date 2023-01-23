『コールマン(Coleman) 寝袋 ファミリー2in1 C5 使用可能温度5度 封筒型 2000027257【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 05時 52分に出品され03月17日 05時 52分に終了予定です。即決価格は7,475円に設定されています。現在184件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
コールマン(Coleman) 寝袋 ファミリー2in1 C5 使用可能温度5度 封筒型 2000027257
【商品説明】
・サイズ:使用時/約168×190cm、分割時/約84×190cm、収納時/約直径35×42cm
・仕様:洗濯機丸洗い、ロールコントロール、コンフォートカフ、連結可能
・付属品:イージーキャリーケース
・使用可能温度:0度以上
・快適温度:5度
・材質:表地・裏地/ポリエステル(起毛仕上)、中綿/ポリエステル
・重量
【サイズ】
高さ : 34.00 cm
横幅 : 36.80 cm
奥行 : 42.80 cm
重量 : 3.98 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
※食品販売の場合についての補足
商品サンプル画像の中に記載の賞味期限部分はあくまでのサンプル例であり、販売商品の賞味期限は1ヵ月以上の賞味期限がある品物を出荷させていただきます。
商品サンプル画像の中にイメージ画像が含まれておりますが全て新品未開封の品物を出荷させていただきます。
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落札価格7475円
184 入札履歴
終了
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