『サボイ バッグ SM200806 レディース【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月07日 06時 09分に出品され04月07日 06時 09分に終了予定です。即決価格は7,475円に設定されています。現在255件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

[サボイ] バッグ SM200806 レディース



【商品説明】



CMR-X09FDFW6QT

【サイズ】

高さ : 4.20 cm

横幅 : 21.60 cm

奥行 : 37.60 cm

重量 : 410.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。